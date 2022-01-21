Аккредитация специалиста

ВНИМАНИЕ! 21.01.2022 будет проведена ПЕРЕСДАЧА 2 этапа Первичной специализированной аккредитации по специальности Акушерство и гинекология, ОЗиОЗ, Психиатрия-наркология, Терапия, Функциональная диагностика.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УЛ.ЩЕПКИНА, Д.61/2, КОРП. 13, 2 ЭТАЖ, МЕДИЦИНСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Напоминаем: использование средств связи во время прохождения тестирования ЗАПРЕЩЕНО ! (п.73 Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66115)

Медицинский аккредитационно-симуляционный центр ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф, Владимирского" открывает набор на курсы подготовки к первичной специализированной аккредитации.

Почти все врачи, прошедшие аккредитацию, сошлись во мнении, что самое сложное – это именно второй этап. Ведь работа на станции по чек-листу предполагает не просто теоретические знания о последовательности проведения той или иной процедуры, но и практические навыки. И у многих специалистов просто нет возможности те или иные приемы оказания помощи отработать на специальных манекенах.

Мы предоставляем врачам возможность отработать необходимые практические навыки в симуляционных классах, полностью отображающих условия второго этапа.

Обучение будет проходить в течение одного рабочего дня и включает в себя разбор всех клинических случаев с отработкой практических навыков на симуляционном оборудовании. Для каждой специальности будут представлены собственные задания на отработку навыков. Само обучение проходит на аккредитованных площадках. Стоимость обучения в договоре - в соответствии с прейскурантом платных образовательных услуг.

Подготовка к Тестированию и Ситуационным задачам:

"Репетиционный экзамен"

Мобильные приложения для подготовки:

“MedEdTech”

“МедикТест (Аккредитация 2021)”

Заявку на курсы Вам необходимо отправить на электронную почту akkred_mo@monikiweb.ru в произвольном виде с обязательным указанием следующих данных: ФИО, специальность, контактный телефон, пожелания по срокам.

По вопросам аккредитации специалистов здравоохранения обращаться: 8(495)681-04-25 akkred_mo@monikiweb.ru 129110 Москва, улица Щепкина, дом 61/2, корпус 13

Вниманию лиц с высшим медицинским образованием, изъявивших желание пройти первичную специализированную аккредитацию в 2022 году на базе ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» в аккредитационной комиссии для специалистов с высшим медицинским образованием Минздрава РФ в Московской области

С 24.01.2022 по 06.02.2022 проводится прием документов для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:

СПОСОБ АДРЕС Лично г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, кор.13, 2 этаж, каб. 217 (зал молодых ученых) По электронной почте akkred_mo@monikiweb.ru с пометкой «Документы для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста, ФИО аккредитуемого, специальность» По почте 129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 1

Перечень документов для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:

Заявление о допуске к аккредитации специалиста Копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации (при наличии) Копия документа о высшем образовании Копия диплома об окончании ординатуры или профессиональной переподготовки Копия документа, удостоверяющего личность Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для иностранных граждан и лиц без гражданства – при наличии) Копия трудовой книжки (при наличии)

Для иностранных граждан:

Паспорт с переводом СНИЛС Регистрация фактического проживания с указанием почтового индекса Копия документа об образовании

При подаче документов по почте или электронной почте, в тексте письма необходимо указать следующую информацию:

Номер мобильного телефона Адрес электронной почты Почтовый индекс адреса регистрации

Копии документов необходимо направлять в формате PDF В теме письма указывать: ПСА, специальность и ФИО аккредитуемого Все документы, присылаемые по почте или электронной почте, должны быть читаемы! В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым документов (нечитаемые файлы, ошибки в предоставлении данных и т.д.), аккредитуемому будет направлен отказ в принятии документов и допуске к прохождению первичной специализированной аккредитации

Перечень специальностей, по которым ведется прием документов на прохождение первичной специализированной аккредитации специалиста:

Анестезиология Гастроэнтерология Гериатрия КЛД Неонатология Нефрология ОВП ОЗиОЗ Онкология Трансфузиология УЗД ФД Физиотерапия Косметология Стоматология терапевтическая Пульмонология Стоматология хирургическая Эндоскопия

Информация для аккредитуемых

Внимание, аккредитуемые!

Для прохождения тестирования необходимо прибыть в компьютерный зал за 40 минут до указанных в расписании времени. При себе иметь паспорт, СНИЛС, информацию о дипломе об окончании ординатуры/курсов ПП (серия, номер).

Перед началом тестирования Вам необходимо будет заполнить заявление о допуске к аккредитации.

Во время прохождения тестирования запрещается:

- разговаривать; - использовать мобильные телефоны, ноутбуки, наушники, часы и другие мобильные устройства; - мешать другим аккредитуемым.

Информация для специалистов, прошедших аккредитацию

Уважаемые аккредитуемые! Просьба обратить Ваше внимание, что в соответствии Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Статья 69 дополнена частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:

"3.1. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за исключением отдельных категорий лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию, в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Федерального закона.

3.2. По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об аккредитации специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации. Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о прохождении аккредитации имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом аккредитации специалиста."

Зарегистрирован приказ о выдаче бумажных свидетельств об аккредитации и выписок о прохождении аккредитации

Напомним, что с 1 октября 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ № 323-ФЗ, согласно которым основанием допуска к работе является не наличие бумажного свидетельства об аккредитации, а факт прохождения аккредитации, зафиксированный в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) ЕГИСЗ. Это призвано в том числе позволить специалистам трудоустраиваться (а уже работающим не испытывать проблем с продолжением трудовой деятельности) сразу после успешного прохождения аккредитации - работодатели имеют право получать информацию об этом из ФРМР.

Таким образом, получать документ о прохождении аккредитации необязательно. При этом в законе сохранена возможность выдачи бумажных свидетельств об аккредитации, а также выписок о прохождении аккредитации (они имеют одинаковую юридическую силу), что будет реализовываться в заявительном порядке. Регламенты их получения утверждены приказом Минздрава России от 22.11.2021 № 1082н, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Отметим, что согласно приказу самый простой и быстрый способ получить документ о прохождении аккредитации - подать заявление через портал Госуслуги о выдаче выписки о прохождении аккредитации. Такая опция должна заработать к 1 марта 2022 года (дата начала действия приказа).

Обращаем внимание, что бумажное свидетельство и выписка о прохождении аккредитации будут иметь юридическую силу только в том случае, если данные о прохождении аккредитации внесены в ФРМР.