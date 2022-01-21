 ﻿

Увеличить шрифт

"Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского"

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского)
Справочная
+7 (499) 674-07-09

Аккредитация специалиста

ВНИМАНИЕ! 21.01.2022 будет проведена ПЕРЕСДАЧА 2 этапа Первичной специализированной аккредитации по специальности Акушерство и гинекология, ОЗиОЗ, Психиатрия-наркология, Терапия, Функциональная диагностика.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УЛ.ЩЕПКИНА, Д.61/2, КОРП. 13, 2 ЭТАЖ, МЕДИЦИНСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Напоминаем: использование средств связи во время прохождения тестирования ЗАПРЕЩЕНО! (п.73 Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66115)

Медицинский аккредитационно-симуляционный центр ГБУЗ МО "МОНИКИ им. М.Ф, Владимирского" открывает набор на курсы подготовки к первичной специализированной аккредитации.

Почти все врачи, прошедшие аккредитацию, сошлись во мнении, что самое сложное – это именно второй этап. Ведь работа на станции по чек-листу предполагает не просто теоретические знания о последовательности проведения той или иной процедуры, но и практические навыки. И у многих специалистов просто нет возможности те или иные приемы оказания помощи отработать на специальных манекенах.

Мы предоставляем врачам возможность отработать необходимые практические навыки в симуляционных классах, полностью отображающих условия второго этапа.

Обучение будет проходить в течение одного рабочего дня и включает в себя разбор всех клинических случаев с отработкой практических навыков на симуляционном оборудовании. Для каждой специальности будут представлены собственные задания на отработку навыков. Само обучение проходит на аккредитованных площадках. Стоимость обучения в договоре - в соответствии с прейскурантом платных образовательных услуг.

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (Раздел V. Медицинский аккредитационно-симуляционный центр) | скачать

Подготовка к Тестированию и Ситуационным задачам:

"Репетиционный экзамен"

Мобильные приложения для подготовки:

“MedEdTech”

“МедикТест (Аккредитация 2021)”

Заявку на курсы Вам необходимо отправить на электронную почту akkred_mo@monikiweb.ru в произвольном виде с обязательным указанием следующих данных: ФИО, специальность, контактный телефон, пожелания по срокам.

По вопросам аккредитации специалистов здравоохранения обращаться:
8(495)681-04-25akkred_mo@monikiweb.ru129110 Москва, улица Щепкина, дом 61/2, корпус 13

Вниманию лиц с высшим медицинским образованием, изъявивших желание пройти первичную специализированную аккредитацию в 2022 году на базе ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» в аккредитационной комиссии для специалистов с высшим медицинским образованием Минздрава РФ в Московской области

С 24.01.2022 по 06.02.2022 проводится прием документов для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:

СПОСОБАДРЕС
Лично
г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, кор.13,
2 этаж, каб. 217 (зал молодых ученых)
По электронной почте
с пометкой «Документы для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста, ФИО аккредитуемого, специальность»
По почте129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 1

Перечень документов для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:

  1. Заявление о допуске к аккредитации специалиста
  2. Копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации (при наличии)
  3. Копия документа о высшем образовании
  4. Копия диплома об окончании ординатуры или профессиональной переподготовки
  5. Копия документа, удостоверяющего личность
  6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для иностранных граждан и лиц без гражданства – при наличии)
  7. Копия трудовой книжки (при наличии)

Для иностранных граждан:

  1. Паспорт с переводом
  2. СНИЛС
  3. Регистрация фактического проживания с указанием почтового индекса
  4. Копия документа об образовании

Заявление о допуске к аккредитации специалиста | скачать

Образец заполнения заявления о допуске к аккредитации специалиста | скачать

При подаче документов по почте или электронной почте, в тексте письма необходимо указать следующую информацию:

  1. Номер мобильного телефона
  2. Адрес электронной почты
  3. Почтовый индекс адреса регистрации

Копии документов необходимо направлять в формате PDF В теме письма указывать: ПСА, специальность и ФИО аккредитуемого Все документы, присылаемые по почте или электронной почте, должны быть читаемы! В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым документов (нечитаемые файлы, ошибки в предоставлении данных и т.д.), аккредитуемому будет направлен отказ в принятии документов и допуске к прохождению первичной специализированной аккредитации

Перечень специальностей, по которым ведется прием документов на прохождение первичной специализированной аккредитации специалиста:

  1. Анестезиология
  2. Гастроэнтерология
  3. Гериатрия
  4. КЛД
  5. Неонатология
  6. Нефрология
  7. ОВП
  8. ОЗиОЗ
  9. Онкология
  10. Трансфузиология
  11. УЗД
  12. ФД
  13. Физиотерапия
  14. Косметология
  15. Стоматология терапевтическая
  16. Пульмонология
  17. Стоматология хирургическая
  18. Эндоскопия

Информация для аккредитуемых

Внимание, аккредитуемые!

Для прохождения тестирования необходимо прибыть в компьютерный зал за 40 минут до указанных в расписании времени. При себе иметь паспорт, СНИЛС, информацию о дипломе об окончании ординатуры/курсов ПП (серия, номер).

Перед началом тестирования Вам необходимо будет заполнить заявление о допуске к аккредитации.

Во время прохождения тестирования запрещается:

- разговаривать; - использовать мобильные телефоны, ноутбуки, наушники, часы и другие мобильные устройства; - мешать другим аккредитуемым.

Информация для специалистов, прошедших аккредитацию

Уважаемые аккредитуемые! Просьба обратить Ваше внимание, что в соответствии Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Статья 69 дополнена частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:

"3.1. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за исключением отдельных категорий лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию, в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Федерального закона.

3.2. По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об аккредитации специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации. Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о прохождении аккредитации имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом аккредитации специалиста."

Зарегистрирован приказ о выдаче бумажных свидетельств об аккредитации и выписок о прохождении аккредитации

Напомним, что с 1 октября 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ № 323-ФЗ, согласно которым основанием допуска к работе является не наличие бумажного свидетельства об аккредитации, а факт прохождения аккредитации, зафиксированный в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) ЕГИСЗ. Это призвано в том числе позволить специалистам трудоустраиваться (а уже работающим не испытывать проблем с продолжением трудовой деятельности) сразу после успешного прохождения аккредитации - работодатели имеют право получать информацию об этом из ФРМР.

Таким образом, получать документ о прохождении аккредитации необязательно. При этом в законе сохранена возможность выдачи бумажных свидетельств об аккредитации, а также выписок о прохождении аккредитации (они имеют одинаковую юридическую силу), что будет реализовываться в заявительном порядке. Регламенты их получения утверждены приказом Минздрава России от 22.11.2021 № 1082н, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Отметим, что согласно приказу самый простой и быстрый способ получить документ о прохождении аккредитации - подать заявление через портал Госуслуги о выдаче выписки о прохождении аккредитации. Такая опция должна заработать к 1 марта 2022 года (дата начала действия приказа).

Обращаем внимание, что бумажное свидетельство и выписка о прохождении аккредитации будут иметь юридическую силу только в том случае, если данные о прохождении аккредитации внесены в ФРМР.

Задать вопрос

Задать вопрос

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
Оставить отзыв

Поделитесь своим отзывом
или историей

Схема проезда

Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2

Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.

Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.

© 2022 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского