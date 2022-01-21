Аккредитация специалиста

ВНИМАНИЕ! 21.01.2022 будет проведена ПЕРЕСДАЧА 2 этапа Первичной специализированной аккредитации по специальности Акушерство и гинекология, ОЗиОЗ, Психиатрия-наркология, Терапия, Функциональная диагностика.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УЛ.ЩЕПКИНА, Д.61/2, КОРП. 13, 2 ЭТАЖ, МЕДИЦИНСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Напоминаем: использование средств связи во время прохождения тестирования ЗАПРЕЩЕНО! (п.73 Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66115)
Почти все врачи, прошедшие аккредитацию, сошлись во мнении, что самое сложное – это именно второй этап. Ведь работа на станции по чек-листу предполагает не просто теоретические знания о последовательности проведения той или иной процедуры, но и практические навыки. И у многих специалистов просто нет возможности те или иные приемы оказания помощи отработать на специальных манекенах.
Мы предоставляем врачам возможность отработать необходимые практические навыки в симуляционных классах, полностью отображающих условия второго этапа.
Обучение будет проходить в течение одного рабочего дня и включает в себя разбор всех клинических случаев с отработкой практических навыков на симуляционном оборудовании. Для каждой специальности будут представлены собственные задания на отработку навыков. Само обучение проходит на аккредитованных площадках. Стоимость обучения в договоре - в соответствии с прейскурантом платных образовательных услуг.
Подготовка к Тестированию и Ситуационным задачам:
Мобильные приложения для подготовки:
“МедикТест (Аккредитация 2021)”
Заявку на курсы Вам необходимо отправить на электронную почту akkred_mo@monikiweb.ru в произвольном виде с обязательным указанием следующих данных: ФИО, специальность, контактный телефон, пожелания по срокам.
|По вопросам аккредитации специалистов здравоохранения обращаться:
|8(495)681-04-25
|akkred_mo@monikiweb.ru
|129110 Москва, улица Щепкина, дом 61/2, корпус 13
Вниманию лиц с высшим медицинским образованием, изъявивших желание пройти первичную специализированную аккредитацию в 2022 году на базе ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» в аккредитационной комиссии для специалистов с высшим медицинским образованием Минздрава РФ в Московской области
С 24.01.2022 по 06.02.2022 проводится прием документов для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста:
|СПОСОБ
|АДРЕС
|Лично
г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, кор.13,
2 этаж, каб. 217 (зал молодых ученых)
|По электронной почте
с пометкой «Документы для прохождения первичной специализированной аккредитации специалиста, ФИО аккредитуемого, специальность»
|По почте
|129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2, корпус 1
Копии документов необходимо направлять в формате PDF В теме письма указывать: ПСА, специальность и ФИО аккредитуемого Все документы, присылаемые по почте или электронной почте, должны быть читаемы! В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым документов (нечитаемые файлы, ошибки в предоставлении данных и т.д.), аккредитуемому будет направлен отказ в принятии документов и допуске к прохождению первичной специализированной аккредитации
Внимание, аккредитуемые!
Для прохождения тестирования необходимо прибыть в компьютерный зал за 40 минут до указанных в расписании времени. При себе иметь паспорт, СНИЛС, информацию о дипломе об окончании ординатуры/курсов ПП (серия, номер).
Перед началом тестирования Вам необходимо будет заполнить заявление о допуске к аккредитации.
Во время прохождения тестирования запрещается:
- разговаривать; - использовать мобильные телефоны, ноутбуки, наушники, часы и другие мобильные устройства; - мешать другим аккредитуемым.
Информация для специалистов, прошедших аккредитацию
Уважаемые аккредитуемые! Просьба обратить Ваше внимание, что в соответствии Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Статья 69 дополнена частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
"3.1. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, за исключением отдельных категорий лиц, в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности проведения аккредитации специалиста и признания его прошедшим аккредитацию, в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности, в соответствии со статьями 92 и 93 настоящего Федерального закона.
3.2. По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об аккредитации специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации. Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о прохождении аккредитации имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом аккредитации специалиста."
Зарегистрирован приказ о выдаче бумажных свидетельств об аккредитации и выписок о прохождении аккредитации
Напомним, что с 1 октября 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ № 323-ФЗ, согласно которым основанием допуска к работе является не наличие бумажного свидетельства об аккредитации, а факт прохождения аккредитации, зафиксированный в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) ЕГИСЗ. Это призвано в том числе позволить специалистам трудоустраиваться (а уже работающим не испытывать проблем с продолжением трудовой деятельности) сразу после успешного прохождения аккредитации - работодатели имеют право получать информацию об этом из ФРМР.
Таким образом, получать документ о прохождении аккредитации необязательно. При этом в законе сохранена возможность выдачи бумажных свидетельств об аккредитации, а также выписок о прохождении аккредитации (они имеют одинаковую юридическую силу), что будет реализовываться в заявительном порядке. Регламенты их получения утверждены приказом Минздрава России от 22.11.2021 № 1082н, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Отметим, что согласно приказу самый простой и быстрый способ получить документ о прохождении аккредитации - подать заявление через портал Госуслуги о выдаче выписки о прохождении аккредитации. Такая опция должна заработать к 1 марта 2022 года (дата начала действия приказа).
Обращаем внимание, что бумажное свидетельство и выписка о прохождении аккредитации будут иметь юридическую силу только в том случае, если данные о прохождении аккредитации внесены в ФРМР.
Поделитесь своим отзывом
или историей
Наш адрес
129110 г. Москва, ул.Щепкина, 61/2
Проезд
станция метро «Проспект Мира», выход к спорткомплексу «Олимпийский», далее пешком по улице Щепкина.
Просто щелкните здесь для получения подробной контактной информации.